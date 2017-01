Literatura

As principais obras de Carson McCullers, uma das escritoras norte-americanas "mais notáveis" do século XX, vão ser publicadas pela Relógio d'Água, a propósito do centenário do seu nascimento, que se assinala no dia 19 de fevereiro.

"O coração é um caçador solitário", "Reflexos nuns olhos de ouro", "Frankie e o casamento", "A balada do café triste" e "Relógio sem ponteiros" são as obras que a Relógio d'Água vai retomar ou editar pela primeira vez, no seu catálogo, cerca de cinco anos após a publicação de "Contos escolhidos", selecionados e traduzidos pela escritora Ana Teresa Pereira.

Carson McCullers também já surgiu em Portugal pela Editorial Presença, pelos Livros Cotovia, pelas Publicações Europa-América e pelo Círculo de Leitores, depois de a antiga Editorial Estúdios Cor a ter revelado aos leitores portugueses com o seu primeiro romance, "Coração, solitário caçador", numa tradução do escritor José Rodrigues Miguéis, que também assinou o prefácio.