Fado

António Rocha, Artur Batalha, Cidália Moreira, Filipe Duarte, Maria Armanda, Maria da Nazaré, Maria Amélia Proença e Nuno de Aguiar são os protagonistas do ciclo Há Fado no Cais, que regressa ao Centro Cultural de Belém.

Agendada para amanhã, às 21h, esta iniciativa do CCB e do Museu do Fado inaugura 2017 com um concerto único e irrepetível de vozes veteranas do Fado.

Em palco vão estar homens e mulheres, com estilos absolutamente distintos e que deixaram escola no universo do Fado juntos no mesmo palco: António Rocha, Artur Batalha, Cidália Moreira, Filipe Duarte, Maria Armanda, Maria da Nazaré, Maria Amélia Proença e Nuno de Aguiar.

Nomes maiores do Fado, figuras de referência para a nova geração, interpretam os fados mais marcantes das suas carreiras. Este concerto tem direcção artística e musical de Diogo Clemente e realiza-se no grande auditório do Centro Cultural de Belém no dia 27 de janeiro.

Ângelo Freire guitarra portuguesa

Diogo Clemente viola de fado

Marino de Freitas viola baixo

Quarteto de Cordas