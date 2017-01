teatro

Ninguém sabe o que vai acontecer neste espetáculo sem programa anunciado e totalmente às escuras.

A única coisa que se sabe sobre Quarto Escuro é que sempre que se acender a luz no meio da escuridão, há algo que vai acontecer, enquanto os anfitriões e promotores do evento - Ana Galvão e Fernando Alvim - apresentam cada um dos intervenientes – personalidades, músicos e artistas - só desvendados no dia do evento.

Sabe-se também que se vai realizar a 28 de janeiro, às 17h, no Cinema São Jorge e que vai durar uma hora e meia. E acima de tudo, sabe-se que as receitas revertem integralmente para a fundação Maria Cristina e para as crianças que ela ajuda no Bangladesh.

E é tudo isto que vai tornar esta cerimónia única.

Local: Sala Manoel de Oliveira no Cinema São Jorge, em Lisboa

Horário: 28 de janeiro, às 17h

Preço: €10 (100% da receita será doada à fundação Maria Cristina)