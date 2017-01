sugestões

A Companhia João Garcia Miguel vai apresentar no próximo dia 28, a partir das 22h, a quarta edição do Baile do Engate.

O Teatro Ibérico abre as portas a esta festa dos loucos, com espaço aberto a performances e liveacts de curta duração, com direito a circo, vaudeville, cabaret, streaptease, apresentação de bandas e música, exposições, instalações e vídeos. Neste baile que é também uma celebração tudo é imaginável.

A Companhia João Garcia Miguel recebe propostas de artistas que queiram participar nos Bailes do Engate.

Preço: €10

Programa das festas:22h às 1h30: The Incredible Padrada BoyzGang Sound System + Sara Ribeiro e Paula Ribeiro Danças Colectivas

22h30: Take it All com Louise L’amour (Burlesco) As plumas e o Sex Appeal são as palavras de ordem. Pede-se ao público que faça muito barulho!

23h: Jogo Sujo, Fogo Fujo! Com Titz Vagabond (Performance) Titz Vagabond, performer e frontwoman dos Cows Caos apresenta ‘’Jogo Sujo, Fogo Fujo!’’ Um Jogo entre a vida e a morte, dança sujo, não brinca com o fogo mas com o nosso coração.

23h30: “Blood Drinking” com Edie Lapore (Música/Performance)

00h: The White Life of Marie Antoniette com Louise L’amour (Burlesco).

Aqui Louise vai contar-lhe todos os detalhes da vida menos convencional de Marie Antoniette.

00h30: Witching, performance de Mariana Tengner Barros Uma dança POPular macabra. Dançada por um ser do limiar, um ser das sombras, dos lugares que se cruzam. No ponto de cruz.

1h0: I’m a Good Boy com Hugo Correia (Performance)

Um desabafo de um filho para uma mãe, um desabafo sobre um amor que lhe partiu o coração.

1h30: Tércio Borges & Democratas do Samba (Concerto)

Gafieira Lisboa com Tercio Borges e os Democratas do Samba

O salão abre à média luz, a orquestra está pronta, senhoras e cavalheiros preparam-se para dançar num Rio de Janeiro renascido em Lisboa! Lembrando “ A Estudantina Musical”, a “Elite” e tantos bailes cariocas de outros tempos, a noite é conduzida ao som de sambas e boleros, de bossas e chorinhos. O rio é o Tejo mas a viagem é para lá do Atlântico.

3h30: El Grand Pecador ! (Dj)

Eventos de Longa Duração:

23h30 às 3h: Tattoo Run com Charleine B e Catherina Cardoso.

Duas Tatuadoras à tua disposição durante todo o Baile do Engate. Vai bater!

1h30 às 3h30: Parangolé com Rita Duarte e Bruno Silva.

23h30 - 3h: Bitch Face Brechó!