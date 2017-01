espetáculo

"Julieta" é um espetáculo de clown encenado por Mario Gonzalez e protagonizado pela atriz Elsa Valentim, que vai ser apresentado a 28 e 29 de janeiro nos Recreios da Amadora.

Julieta é um espetáculo de Clown encenado por Mario Gonzalez, um dos especialistas mundiais de Teatro de Máscara e Clown e protagonizado pela actriz Elsa Valentim.

Estreado em 2012 no espaço de O Bando, é o resultado de uma parceria entre a companhia dinamarquesa Tell To Joy, a Act- School e o Teatro dos Aloés. Desde de então que o espectáculo tem sido apresentado com grande sucesso em diversos festivais quer nacionais quer internacionais. EUA, Rússia, Turquia, Servia, Croácia, Dinamarca, foram alguns dos países por onde Julieta viajou nos últimos anos.



Horário: 28 de janeiro, às 21h30 e 29 de janeiro às 16h