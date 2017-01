Concerto

A banda de Ana Bacalhau e companhia atua em Lisboa no sábado e no Porto no dia 4 de fevereiro.

Quatro anos depois de atuarem nos Coliseus, os Deolinda estão de volta às emblemáticas salas, para celebrar dez anos de carreira. Com quatro álbuns editados, a banda lança também a edição especial de Outras Histórias, que vão apresentar nestes espetáculos de fim das celebrações.

Neste último álbum encontramos um capítulo destes dez anos, de onde foram retirados Corzinha de Verão, Manta para Dois, e A Velha e o DJ - com Riot (Buraka Som Sistema).

Esta reedição inclui também o CD com os concertos no Tivoli BBVA e na Casa da Música, com a participação de Manel Cruz (Ornatos Violeta) no tema Desavindos e versões ao vivo de Fado Toninho, Movimento Perpétuo Associativo, Um Contra o Outro ou Seja Agora.

Com uma década de canções na bagagem, os Deolinda voltam às salas que representam um marco histórico no seu percurso e no da música portuguesa.

O concerto no Coliseu dos Recreios acontece já no dia 28 de janeiro e o do Coliseu do Porto será a 4 de fevereiro.

A banda atua agora, depois de ter percorrido o País de norte a sul com 50 concertos, numa das mais bem sucedidas digressões nacionais de 2016.