Actualidade

A EDP interpôs um recurso no Supremo Tribunal de Espanha contra o decreto-lei que estabeleceu a nova metodologia de cálculo das margens comerciais das empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica aos clientes da tarifa regulada em Espanha.

O Boletim Oficial do Estado espanhol (equivalente ao Diário da República em Portugal) revela hoje que o Tribunal Supremo aceitou na segunda-feira o processo com o recurso contra o "Real Decreto" de 18 de novembro que modificou a metodologia de cálculo dos custos de comercialização, segundo a agência espanhola Efe.

De acordo com os cálculos do governo espanhol, a alteração da margem de comercialização iria implicar um aumento de 0,04% no recibo dos consumidores, cerca de 25 cêntimos por ano.