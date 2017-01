Óbito/Mário Ruivo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) apresentou hoje "as mais sentidas condolências" à família e amigos de Mário Ruivo, que considerou "um cientista insigne, um académico ilustre e um homem de convicções (...), um político ativo e atento ao seu tempo".

Num comunicado enviado às redações, o Governo distingue ainda em Mário Ruivo - que morreu na quarta-feira em Lisboa aos 89 anos - o facto de "nunca" ter deixado de "pensar o seu país e de dar o melhor de si aos outros e a Portugal".

"Mário Ruivo teve sempre uma leitura interdisciplinar e foi dos primeiros, em Portugal, a colocar o mar no centro do pensamento estratégico sobre o nosso país", sublinha ainda o comunicado do MNE.