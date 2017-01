Actualidade

A Urgência do Hospital de S. João da Madeira, reativada a 1 de janeiro, atendeu 2.532 pessoas nos primeiros 22 dias de funcionamento, disse à Lusa fonte oficial do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV).

A fonte referiu que em período homólogo de 2016 a Consulta Aberta que funcionava no mesmo hospital registou apenas 1.566 episódios de urgência.

Na comparação, verifica-se uma afluência 61,7% superior, assinala o CHEDV, estrutura que além deste hospital gere os da Feira e de Oliveira de Azeméis.