Autárquicas

O candidato da CDU à presidência da Câmara de Lisboa, João Ferreira, salientou hoje que as eleições autárquicas deste ano podem ser "o fecho de um ciclo" na capital, depois de 16 anos de gestão socialista e PSD/CDS-PP.

"As próximas eleições autárquicas poderão significar, em Lisboa, o fecho de um ciclo. Dezasseis anos depois, a opção é entre mais do mesmo ou o início de um novo ciclo, de mudança, de desenvolvimento e de progresso", disse o candidato, em conferência de imprensa, nos Paços do Concelho.

Segundo João Ferreira, que é vereador no município, a candidatura da CDU "corporiza esta oportunidade".