Actualidade

Os Birds Are Indie assinalam a 18 de fevereiro sete anos de carreira e juntam num concerto no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, dez músicos com quem se cruzaram em palco.

A banda de Coimbra, que promete um "concerto irrepetível", junta Carlos Mendes (The Twist Connection, Tédio Boys), João Rui (a Jigsaw), Jorge Ferreira (Pinto Ferreira), Jorri (a Jigsaw), José Rebola (Anaquim), Paula Nozzari (Canja Rave), Pedro Chau (Ghost Hunt, The Parkinsons), Toni Fortuna (d3ö, Tédio Boys, é'Mas Foice), Tracy Vandal (Tiguana Bibles) e Victor Torpedo (The Parkinsons, Tédio Boys).

"Maioritariamente, são músicos de Coimbra com quem nos cruzámos aqui há muito tempo, seja nos cafés, nas discotecas ou na rádio", contou à agência Lusa o membro dos Birds Are Indie Ricardo Jerónimo.