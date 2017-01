Actualidade

Um acidente entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 118, entre Salvaterra de Magos e Benavente, causou hoje um morto e dois feridos ligeiros, segundo fonte da Proteção Civil de Santarém.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a vítima mortal, do sexo masculino, foi desencarcerada já cadáver do ligeiro.

Às 12:15 tinha sido também desencarcerada uma mulher com ferimentos ligeiros, assim como uma outra vítima, que foi conduzida para o Hospital de Vila Franca.