Brexit

O Governo britânico publicou hoje o projeto de lei que irá autorizar a primeira-ministra britânica, Theresa May, a acionar o processo da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), dossiê conhecido como 'Brexit'.

"O povo britânico tomou a decisão de deixar a UE (...) por isso apresentamos hoje um projeto de lei no Parlamento que irá permitir-nos lançar formalmente o artigo 50.º [do Tratado de Lisboa) até ao final de março", disse o ministro responsável pelas negociações da saída do Reino Unido, David Davis.

O projeto de lei será apresentado às duas câmaras do Parlamento britânico - Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes - antes de receber o consentimento real antes da data limite de 31 de março, segundo referiu o ministério responsável pelo processo num comunicado.