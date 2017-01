Actualidade

O construtor automóvel Fiat Chrysler Automobiles (FCA) registou um lucro recorde em 2016 de 1.814 milhões de euros, face aos 93 milhões registados em 2015, informou hoje a empresa em comunicado.

Apesar da subida dos lucros, o grupo italo-americano entregou em 2016 um total de 4.720.000 veículos, menos do que no anterior, quando as entregas ascenderam a 4.738.000.

A empresa encerrou o ano com uma liquidez disponível de 23.802 milhões, uma ligeira queda em relação aos 24.557 milhões de que dispunha no final do ano anterior.