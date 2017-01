Actualidade

O espetáculo "Mazurca Fogo", de Pina Bausch, resultado de uma encomenda da Expo98 para o Festival dos Cem Dias, foi criado há vinte anos pela coreógrafa alemã em conjunto com os bailarinos, como a brasileira Regina Advento.

A conceção do espetáculo é hoje recordada no sítio 'online' do jornal britânico The Guardian, através de um artigo de Chris Wiegand, que entrevista a bailarina, a propósito da apresentação da peça, em fevereiro próximo, em Londres.

Em 1997, a coreógrafa alemã Pina Bausch (1940-2009), que na época desenvolveu vários projetos de espetáculos inspirados em cidades, passou três semanas em Lisboa, com a companhia Tanztheater Wuppertal, que dirigia.