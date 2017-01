Actualidade

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, defendeu hoje que devem ser definidos, de uma vez por todas, quais são os lugares políticos existentes em Portugal e sugeriu a criação de um decreto onde possam estar devidamente elencados.

"Sempre achei que devíamos definir, de uma vez por todas, o que são lugares políticos. É melhor deixarmo-nos de hipocrisias e definir o que são lugares políticos", explicou.

No final de uma reunião do executivo, Almeida Henriques sublinhou aos jornalistas que o processo de definição do que são lugares políticos é mesmo muito simples de fazer.