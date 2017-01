Actualidade

A renovação da Villa Portela para instalação de um centro de artes, a requalificação do castelo e o reforço do investimento na programação são apostas do município de Leiria para projetar a candidatura a Capital Europeia da Cultura.

Hoje, a propósito da apresentação da programação da Câmara de Leiria para a cultura e desporto, o vereador responsável por esses pelouros garantiu que o investimento vai crescer, sobretudo na cultura: "Tem de crescer, para lá do investimento que diz respeito às obras nos espaços. O associativismo e apoio aos eventos têm de subir. Se queremos alcançar um patamar de qualidade para ter currículo para ser Capital Europeia da Cultura, temos de começar a crescer", disse à agência Lusa Gonçalo Lopes.

A qualificação da oferta cultural acontecerá através "do movimento associativo, num trabalho em rede" para "tornar Leiria uma cidade cada vez mais atrativa do ponto de vista cultural e turístico".