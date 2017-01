Actualidade

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou hoje cancelar o encontro com o seu homólogo do México, Enrique Peña Nieto, caso o país vizinho se recuse a pagar o muro que pretende construir na fronteira comum.

"Se o México não estiver disposto a pagar pelo tão necessário muro, então será melhor cancelar a reunião programada", indica na sua conta na rede social Twitter numa referência ao encontro previsto para o início da próxima semana em Washington entre os dois presidentes.

"Os EUA têm um défice comercial com o México de 60 mil milhões de dólares. Desde o início a NAFTA foi um acordo apenas para um lado, com despedimentos em massa e perdas para as empresas", prossegue Trump no ultimato dirigido a Peña Nieto, numa nova denúncia do Tratado de Livre Comércio da América do Norte.