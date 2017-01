Actualidade

A presidente do Bankinter, Maria Dolores Dancausa, justificou hoje a aposta no mercado português, consumada em 2016 com a aquisição da operação do Barclays Portugal, com a instabilidade que atravessa o setor, que abre oportunidades para novos operadores.

"É o momento certo para investir em Portugal. O Bankinter cresceu durante os três ou quatro anos de crise em Espanha e estava pronto para aproveitar a reestruturação em curso na banca portuguesa", afirmou a responsável no âmbito da apresentação das contas anuais do banco, em Madrid.

"Há uma oportunidade enorme", reforçou, assinalando que esta é a primeira 'aventura' do Bankinter fora de Espanha.