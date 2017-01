PEC

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que "será feita nos próximos dias" uma adenda ao acordo de Concertação Social, de modo a que os parceiros possam confirmar que se "revêm" nas soluções alternativas ao chumbo da TSU.

"Ficou acertado que será feita e negociada nos próximos dias uma adenda ao acordo de Concertação Social para que todos os parceiros possam confirmar que se revêm no conjunto destas soluções para responder aquilo que era essencial para garantir que sobretudo as micro, pequenas e médias empresas terão este ano encargos fiscais mais reduzidos, o que favorecerá a criação de condições para o seu investimento, para a proteção do emprego e para a criação de novos postos de trabalho", disse o primeiro-ministro.

António Costa falava na conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros, um dia depois do chumbo da redução da Taxa Social Única (TSU) no parlamento, na qual garantiu que a alternativa terá o apoio da esquerda parlamentar.