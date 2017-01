PEC

O deputado comunista Paulo Sá afirmou hoje que a proposta anunciada pelo Governo socialista de redução do Pagamento Especial por Conta (PEC) para estimular a economia vai "ao encontro daquilo que o PCP defende".

"Agora, esta proposta do Governo vem ao encontro daquilo que o PCP defende - uma redução ainda mais significativa do PEC. É uma proposta que merece o nosso acordo", afirmou o parlamentar comunista nos passos perdidos da Assembleia da República.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou antes, após a reunião do Conselho de Ministros, uma redução de 100 euros no PEC para todas as empresas a partir de março e até 01 de janeiro de 2019, bem como menos 12,5% do remanescente da coleta paga por cada uma.