O número de novos processos de mediação de crédito caiu 3% em 2015 em relação ao ano anterior, tendo sido abertos 599 novos processos, segundo o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o Relatório de Atividades de 2015 do Mediador de Crédito, divulgado hoje pelo BdP, "em 2015, verificou-se uma ligeira redução no número de novos processos face ao ano anterior, tendo sido abertos 599 processos, o que compara com 616 processos abertos em 2014".

No entanto, contabilizando também os processos que transitaram de anos anteriores, o número total de processos enquadrados nas competências do mediador de crédito aumentou em 531 processos entre o final de 2014 e o final de 2015.