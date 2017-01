Actualidade

Maxi Pereira e Jesús Corona estão recuperados das lesões e aptos para integrar a deslocação do FC Porto a casa do Estoril-Praia, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou hoje o clube.

De acordo com a nota informativa publicada no sítio dos 'dragões', do boletim clínico continuam a fazer parte Danilo, que cumpriu regime de treino integrado condicionado, e Rúben Neves, que fez tratamento e trabalho de ginásio.

O argelino Brahimi, que na quarta-feira regressou ao Olival após a sua participação na Taça das Nações Africanas (CAN2017), já trabalhou integrado com o restante plantel portista, que evoluiu sob as ordens do treinador Nuno Espirito Santo.