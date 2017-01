PEC

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, manifestou hoje concordância com a proposta do Governo para reduzir o Pagamento Especial por Conta (PEC), por considerar que "ajuda" as pequenas e médias empresas.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, Pedro Filipe Soares afirmou que a proposta hoje aprovada em Conselho de Ministros "vai ao encontro" de posições que o partido tem defendido no sentido de "ajudar particularmente as pequenas e médias empresas".

O deputado afirmou que o grupo parlamentar bloquista foi consultado previamente pelo Governo, na quarta-feira após o plenário, e "deu o seu ok" à proposta hoje formalizada em Conselho de Ministros e que terá de ser apresentada na Assembleia da República.