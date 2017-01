Actualidade

O principal mercado de turismo residencial em Portugal, o eixo Albufeira-Loulé, atraiu compradores de 18 países entre o início de 2015 e o 1.º semestre de 2016, segundo os resultados preliminares do novo sistema de dados SIR-Turismo Residencial.

O sistema estatístico desenvolvido pela Confidencial Imobiliário, em parceria com a Associação Portuguesa de Resorts, com o apoio do Turismo de Portugal, mostrou que no eixo dos concelhos de Albufeira e Loulé - que concentra 39% do total reportado - os principais compradores foram ingleses e irlandeses.

Os cidadãos do Reino Unido foram responsáveis por 64% das aquisições entre os estrangeiros, num volume médio de 1,78 milhões de euros por aquisição.