Actualidade

A repavimentação e correção do piso do santuário de Fátima estão em fase de conclusão, depois de uma obra que demorou cerca de dois meses, anunciou hoje a instituição.

De acordo com informações da sala de imprensa do Santuário de Fátima, que cita o diretor do Serviço de Administração daquele organismo, a obra do recinto de oração (espaço aberto com cerca de 23 mil metros quadrados, o equivalente a três relvados de futebol), iniciada em dezembro de 2016, "está em fase de conclusão".

"As obras só não acabaram esta semana devido à chuva. Se tudo correr bem, será necessário mais uma semana com bom tempo para finalizar os acabamentos", afirmou o padre Cristiano Saraiva.