Actualidade

Um consórcio internacional envolvendo sete países debate na sexta-feira, em Coimbra, a fragilidade dos idosos na Europa, no âmbito do projeto comunitário FOCUS, que dispõe de um financiamento de 2,4 milhões de euros.

Três dezenas e meia de especialistas de Portugal, Espanha, Holanda, Itália, Luxemburgo, Polónia e Reino Unido reúnem-se na sexta-feira, em Coimbra, para debaterem "medidas e ferramentas para ajudar a lidar com o problema da fragilidade dos cidadãos idosos na Europa", anunciou hoje a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC).

A reunião, que terá lugar nas instalações da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde da ESEnfC, decorre no âmbito do consórcio FOCUS (Frailty Management Optimisation through EIP-AHA Commitments and Utilisation of Stakeholders Input), cujo objetivo é "implementar medidas e ferramentas para ajudar a lidar com o problema da fragilidade dos cidadãos idosos na Europa", refere a ESEnfC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.