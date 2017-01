Actualidade

O BPI fechou o ano de 2016 com menos 392 trabalhadores em Portugal do que aqueles que tinha no final de 2015, segundo as contas do banco relativas ao ano passado hoje divulgadas.

Assim, segundo a instituição, no final de dezembro, o banco tinha 5.507 trabalhadores em Portugal, número que "exclui trabalho temporário".

Já em termos de rede comercial, o BPI tinha, no final de 2016, 545 agências, o que significa que fechou 52 unidades comerciais ao longo do ano.