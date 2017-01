Actualidade

A autora portuguesa Lula Pena edita na sexta-feira o álbum "Archivo Pittoresco", "um repertório aberto e livre, um corpo vivo", que sai com selo da belga Crammed Discs.

"Archivo Pittoresco refere-se a inúmeras coisas, a mais importante é o 'processo' de criação - baseia-se no movimento de pintores do século XIX, que decidiram sair dos seus ateliers e explorar paisagens orgânicas, ruínas, vistas assimétricas - eu queria explorar o mesmo caminho na música, vagueando entre diferentes línguas", afirma a cantora, no texto que acompanha o CD.

Este é o terceiro álbum de Lula Pena, sucedendo a "Troubadour" (2010) e "Phados" (1998), feito para voz e guitarra acústica e interpretado em várias línguas, como grego e francês, a partir de textos próprios e de outros autores.