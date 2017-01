Actualidade

Duas escolas superiores de Coimbra da área da saúde vão homenagear, no sábado, o principal impulsionador do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Arnaut, atribuindo o seu nome ao auditório partilhado por essas instituições.

A iniciativa coube à Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) e à Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), que convidaram António Arnaut para proferir na ocasião uma conferência, subordinada ao tema "Estado de Direito e Serviço Nacional de Saúde".

A homenagem realiza-se às 11:30, no dia em que o fundador do SNS comemora 81 anos, informaram hoje as duas escolas num comunicado conjunto.