Inquérito/CGD

A antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque sublinhou hoje que o executivo PSD/CDS-PP a que pertenceu não tomou "nenhuma iniciativa" para privatizar a Caixa Geral de Depósitos (CGD)

"Não foi tomada nenhuma iniciativa para fazer a privatização da CGD", sustentou a antiga governante do PSD, que está hoje a ser ouvida no parlamento na comissão de inquérito sobre a CGD.

Na recapitalização conduzida em 2012 no banco público, Maria Luís Albuquerque era secretária de Estado do então ministro Vítor Gaspar, mas a social-democrata assevera que não houve discussões sobre uma eventual privatização do banco.