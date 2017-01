PEC

As empresas abrangidas pela redução de 100 euros no Pagamento Especial por Conta (PEC), a que acresce a redução adicional de 12,5% do remanescente da coleta, poderão poupar entre 212,50 euros e 1.522,75 euros por ano, estima o executivo.

De acordo com os cálculos do Ministério das Finanças hoje enviados à Lusa, e tendo como referência os dados de 2016, serão abrangidas pela medida 122.489 empresas com gastos em remunerações declarados na Informação Empresarial Simplificada (IES) acima de 7.420 euros.

Assim, e de acordo com as Finanças, considerando a redução temporária do PEC de 100 euros, e subsequente redução percentual em 12,5%, uma empresa que até ao momento pagava 1.000 euros por ano, passará a pagar 787,50 euros, o que se traduz numa poupança anual de 212,50 euros.