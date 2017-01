PEC

O CDS-PP defendeu hoje que a responsabilidade de aprovação das medidas do Governo é dos partidos que o apoiam, recusando comungar imediatamente da esperança do primeiro-ministro num apoio dos centristas à redução do Pagamento Especial por Conta (PEC).

"Quem tem a responsabilidade de aprovar as medidas do Governo são os partidos que apoiam e que suportam o Governo. Aliás, se o Governo não tivesse sido irresponsável, não tinha colocado o país nesta situação em que correntemente está", afirmou Pedro Mota Soares aos jornalistas, sublinhando que o CDS não se pronuncia sobre propostas que desconhece.

António Costa afirmou hoje que BE, PCP e PEV manifestaram já apoio à proposta de lei do Governo de redução progressiva do PEC para as Pequenas e Médias Empresas (PME), um dia depois do chumbo da redução da Taxa Social Única (TSU) no parlamento, e disse ainda ter esperança de que "possa recolher apoios mais alargados, designadamente de outros partidos, como o CDS-PP, que também publicamente já disse que era favorável à redução do PEC".