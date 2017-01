OE2016

Os pagamentos em atraso das entidades públicas representaram 858 milhões de euros em dezembro, menos 63 milhões de euros do que no mesmo mês do ano passado, divulgou hoje a Direção-Geral de Orçamento (DGO).

Segundo a síntese de execução orçamental até dezembro divulgada hoje pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), o valor dos pagamentos em atraso em cada um dos meses de 2016 foi superior aos 921 milhões registados no fim de 2015, subindo na grande maioria dos meses e atingindo um pico de 1.166 milhões de euros em dívida em outubro.

Em termos mensais, os pagamentos em atraso das entidades públicas diminuíram 303 milhões de euros entre novembro (1.162 milhões de euros em dívida) e dezembro, o que a DGO justifica com "a regularização de dívidas dos hospitais EPE.