Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou hoje em Bruxelas que Portugal demonstrou que cumpre os seus compromissos e os números da execução orçamental confirmam que "algumas vozes no Eurogrupo andaram durante o ano de 2016 muito enganadas".

Em declarações aos jornalistas à saída de uma reunião de ministros das Finanças da zona euro, na qual Comissão Europeia e Banco Central Europeu deram conta das conclusões da quinta missão de monitorização pós-programa (realizada em Portugal no final do ano passado), Centeno observou que "os números estão aí", para demonstrar que, ao contrário do que alguns vaticinavam, Portugal está no bom caminho, "com um défice sustentadamente abaixo dos 3%", o limiar inscrito no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e a cumprir as metas com que se comprometeu.

"Eu acho que neste momento surpresa (com os dados da execução orçamental) provavelmente já não (há), mas houve seguramente a confirmação de que algumas vozes no Eurogrupo andaram durante o ano de 2016 muito enganadas", disse o ministro, acrescentando que sublinhou durante a reunião a necessidade de, no futuro, todos os intervenientes - sem referir ninguém em concreto - serem mais comedidos nos seus comentários.