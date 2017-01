Actualidade

O secretário de Estado das Infraestruturas anunciou hoje que a consignação da empreitada de eletrificação do troço Nine-Viana será feita na próxima semana, avançando assim a primeira fase da modernização da Linha do Minho até Valença.

O anúncio foi feito num fórum sobre estruturação da eurorregião Norte de Portugal-Galiza através da ferrovia que decorreu hoje em Vigo e durante o qual Guilherme D'Oliveira Martins avançou "a consignação da empreitada do troço Nine-Viana na próxima semana pela IP", o que permitirá "avançar na primeira fase de eletrificação dessa linha que só está até Nine".

O secretário de Estado referiu à Lusa que "o lançamento do concurso de empreitada do troço Viana-Valença será numa segunda fase" mas que o governo está a "cumprir o calendário" traçado pela Infraestruturas de Portugal para a modernização da Linha do Minho".