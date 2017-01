Actualidade

O presidente executivo do BCP, Nuno Amado, comprou 12.271 direitos da instituição financeira, investindo mais de 9.600 euros, numa altura em que decorre o aumento de capital no banco.

O Banco Comercial Português (BCP) informou hoje a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o seu presidente executivo, Nuno Amado, adquiriu 12.271 direitos do banco, a 0,785 euros cada, passando a deter 63.267 direitos de subscrição da entidade financeira.

Desde 19 de janeiro que decorre uma operação de aumento de capital do BCP de 1,33 mil milhões de euros, que visa o reembolso total da ajuda estatal de 700 milhões de euros e o reforço dos rácios de capital, e que se estende até 02 de fevereiro.(Corrige o título e primeiro e segundo parágrafos do texto substituindo a palavra ações por direitos, os direitos que são necessários para comprar ações no aumento de capital em curso no banco).