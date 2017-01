Futebol

Acompanhe todos os pormenores da Final Four da Taça CTT na RTP, a televisão oficial deste grande evento desportivo nacional. Não perca na RTP3, no sábado à noite, pelas 23h00, a presença dos jogadores das equipas finalistas no programa de antevisão da final da Taça CTT. Um momento inédito na televisão portuguesa

Domingo, dia da final da Taça CTT, a RTP1 e a RTP3 irão acompanhar em permanência e nos principais blocos informativos tudo o que envolve este grande evento que terá lugar no Estádio do Algarve. Destaque para as emissões especiais na RTP3 e na RTP1, a partir das 18h15 e após o encontro, com apresentação de Hugo Gilberto e presença de Carlos Daniel, antigos jogadores, treinadores e adeptos dos clubes que se irão defrontar na final da Taça CTT.

Os treinadores das equipas que se defrontam na meia-final de hoje, assim como os treinadores que vão disputar o título de Campeão de inverno vão estar em direto e em exclusivo na RTP numa entrevista realizada 30 minutos antes da partida e já no terreno do jogo.

A grande Final, com emissão na RTP1 às 20h45, terá narração de Gonçalo Ventura e comentários de Nuno Dias. No final do encontro poderá acompanhar a entrevista do treinador vencedor da Taça CTT na emissão especial em simultâneo na RTP1 e na RTP3. A A RTP vai seguir todos os momentos empolgantes que antecedem o jogo e após o apito final, às 22h45, acompanhará as reações ao resultado com a equipa de repórteres composta por Alexandre Santos, João Pedro Mendonça, João Miguel Nunes, João Pedro Silva e António Pedro.

Mas a festa do Campeão de Inverno na RTP começa mais cedo, já no sábado com o Aqui Portugal numa emissão em direto do Jardim Manuel Bivar, em Faro. Ao longo de seis horas de emissão serão dadas a conhecer velhas “lendas” do futebol nacional. Vamos também falar da corrida do adepto que terá lugar sábado, pelas 17h00, e que visa apoiar a Fundação António Aleixo e o Refúgio Aboim Ascensão. O jornalista Carlos Daniel e alguns dos comentadores da RTP juntam-se à emissão para nos darem a sua visão da grande final da Taça CTT. Hélder Reis, Catarina Camacho e Tiago Goes Ferreira serão os anfitriões.