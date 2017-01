Actualidade

Cientistas conseguiram fazer crescer células humanas em embriões de porcos, naquele que pode ser o primeiro passo para a cultura de órgãos humanos em animais e o seu transplante em pessoas.

As conclusões da investigação, hoje divulgadas, são publicadas na revista Cell, e nelas os autores descrevem os progressos obtidos para integrar células estaminais pluripotentes induzidas de uma espécie, as que são capazes de dividir-se, especializar-se e gerar a maioria dos tecidos, em embriões de uma outra espécie, muito diferente.

Os resultados, alcançados graças a uma experiência com 1.500 embriões de porco, "representam a prova do conceito de integração de células humanas numa espécie animal grande", segundo a equipa de cientistas liderada pelo espanhol Juan Carlos Izpisúa Belmonte, do Instituto Salk para os Estudos Biológicos, na Califórnia, nos Estados Unidos.