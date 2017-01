Inquérito/CGD

A antiga ministra das Finanças do PSD Maria Luís Albuquerque considerou hoje, na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), que uma instituição que não tenha uma "liderança estabelecida" é alvo potencial de "grande instabilidade".

Maria Luís Albuquerque, que está hoje a ser ouvida na comissão parlamentar, foi questionada sobre as diversas administrações do banco público nos últimos tempos, numa altura em que se aproxima a chegada à CGD do futuro presidente executivo, Paulo Macedo.

"Não ter uma liderança estabelecida é algo que cria grande instabilidade em qualquer instituição", sustentou a social-democrata.