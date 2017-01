PEC

As instituições do setor social pedem que o Governo aumente o valor dos acordos de cooperação, pelo menos acima do valor da inflação, de maneira a compensar o aumento do salário mínimo e o chumbo da descida da TSU.

O pedido da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) e da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) surge depois de ter sido chumbado no Parlamento o decreto que previa a descida temporária da TSU (Taxa Social Única) dos empregadores em 1,25 pontos percentuais como compensação pelo aumento do salário mínimo nacional para os 557 euros em 2017.

Hoje, o primeiro-ministro António Costa anunciou uma redução de 100 euros no Pagamento Especial por Conta (PEC), mas a medida não abrange as Instituições Públicas de Solidariedade Social (IPSS), já que estão isentas do pagamento de IRC, o que levará o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, a negociar com o setor social outras medidas de apoio.