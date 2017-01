OPA/BPI

O presidente executivo do BPI, Fernando Ulrich, não quis hoje revelar se continuará à frente do banco caso a OPA do Caixabank sobre a totalidade do capital tenha sucesso, embora tenha dito que já sabe o que vai acontecer.

"Sei isso tudo, mas não posso dizer mais nada", afirmou Ulrich aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2016, ano em que o banco aumentou os lucros para 313,2 milhões de euros.

O banqueiro não quis, assim, adiantar aos jornalistas se deverá fazer ou não mais um mandato à frente da comissão executiva do banco caso seja concluída com sucesso a Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pelo maior acionista do BPI, o Caixabank, que tem atualmente 45,50% do capital social.