OPA/BPI

O presidente executivo do BPI considerou hoje que a saída de centenas de trabalhadores prevista pelo Caixabank, caso a Oferta Pública de Aquisição tenha sucesso, decorrerá no ritmo dos últimos anos e que não haverá revoluções nesse campo.

"O número referido no prospeto [da OPA] não me parece uma revolução, E não me parece diferente do que seria se o BPI continuasse sem que o Caixabank tivesse a maioria [do capital social]", disse hoje Fernando Ulrich aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2016, em que o banco aumentou os lucros para 313,2 milhões de euros.

O gestor recordou que, face a 2008, ano em que o banco atingiu o pico de funcionários, o BPI já reduziu 2.300 pessoas e recordou que só o ano passado saíram quase 400 em Portugal, pelo que considerou que uma redução de cerca de 900 pessoas pelo Caixabank nos próximos anos está dentro do que tem sido feito.