Actualidade

O Ministério da Educação suspendeu as aulas na Escola Secundária Alexandre Herculano até à próxima segunda-feira, "com o objetivo primeiro de acautelar as condições de segurança dos alunos", de acordo com um comunicado hoje divulgado.

"Com o objetivo primeiro de acautelar as condições de segurança dos alunos, o Ministério da Educação decidiu que esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, não existirão atividades letivas na Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, as quais serão retomadas na segunda-feira, dia 30 de janeiro. A decisão surge em articulação com a direção da Escola, estando a ser comunicada aos encarregados de educação", lê-se no comunicado da tutela.

A escola foi hoje encerrada, por decisão do diretor, por chover em várias das salas de aula.