Actualidade

O chefe do departamento da ajuda humanitária da ONU acusou o governo da Síria de bloquear a ajuda a milhares de pessoas necessitadas, apesar do cessar-fogo representar uma "centelha de esperança" no âmbito do conflito.

O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários, Stephen O'Brien, disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que o processo de duas etapas de aprovação - com o qual o governo sírio concordou para permitir que colunas humanitárias cruzassem as linhas do conflito para alcançar as áreas sitiadas - "se tornou, na prática, num processo com dez etapas".

Apesar do cessar-fogo de 30 de dezembro e de uma 'task force' humanitária, cujo único propósito é garantir o acesso, "continuamos a ser bloqueados em cada esquina, pela falta de autorizações a nível central e local, divergências nas rotas de acesso, e pela violação dos procedimentos acordados nos pontos de controlo pelas partes envolvidas no conflito", afirmou.