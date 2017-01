Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Luis Videgaray, afirmou, na quinta-feira, em Washington, ser inaceitável o seu país pagar o muro que o Presidente dos EUA quer erguer na fronteira por uma questão de "dignidade".

"Há assuntos que são [inaceitáveis] por uma questão de dignidade, que não têm que ver com as exportações ou com a economia, mas com o coração e o orgulho dos mexicanos", sublinhou o chefe da diplomacia mexicana, numa conferência de imprensa na embaixada do México em Washington.

Luis Videgaray, acompanhado pelo ministro da Economia, Ildefonso Guajardo, realizou uma visita de dois dias a Washington para preparar o encontro - cancelado na quinta-feira - entre o Presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, que estava previsto para a próxima semana.