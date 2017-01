Actualidade

As autoridades do Chile elevaram na quinta-feira para dez o número de mortes, ocorridas desde novembro, na sequência dos incêndios florestais no país, onde uma cidade ficou completamente devastada pelas chamas.

As chamas consumiram um posto dos correios, um jardim-de-infância e aproximadamente mil casas em Santa Olga - a 360 quilómetros da capital chilena. Um corpo foi encontrado naquela cidade, onde outros 6.000 residentes conseguiram escapar ilesos dos incêndios.

"É uma situação extremamente grave - um horror, um pesadelo sem fim. Está tudo queimado", afirmou Carlos Valenzuela, presidente da câmara da vizinha cidade costeira de Constitucion.