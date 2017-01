Actualidade

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Japão caiu 0,3% no ano passado face a 2015, marcando o primeiro retrocesso em quatro anos, segundo dados oficiais divulgados hoje.

A contração do índice - que exclui os alimentos frescos devido à sua excessiva volatilidade - volta a exercer pressão sobre as políticas de flexibilização do Banco do Japão (BoJ, banco central), adotadas em 2013 com o objetivo de situar a inflação em torno dos 2% e pôr termo à deflação que afeta o gigante asiático.

O banco central adiou, em novembro, o prazo definido para atingir essa meta até março de 2019, ou seja, com um atraso de quatro anos face ao inicialmente previsto, devido principalmente à pressão descendente que a descida do petróleo tem exercido sobre os preços.