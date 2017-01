Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o PSI20, o índice de referência, a descer 0,66%, para os 4.578,07 pontos.

Na quinta-feira, o índice de referência da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou a recuar 0,20% para 4.583,03 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram sem uma tendência definida.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 ficaram em terreno positivo, duas permaneceram inalteradas e quatro desceram, com os direitos de subscrição do BCP, que serão transacionados até 30 de janeiro, a registar uma queda acentuada de 13,46% para 0,67 euros, enquanto os títulos do banco desceram 2,07% para 0,147 euros.