Actualidade

A equipa da agenda Coimbra Cartaz Cultural apresenta no sábado um mapa bilingue com uma proposta de visita de dois dias pela cidade, bem como postais de monumentos, que os que existem "são do tempo da outra senhora".

A equipa do Coimbra Cartaz Cultural, uma agenda que funcionava na rede social 'Facebook', decidiu acompanhar o crescimento do turismo na cidade e criou um mapa que propõe uma visita de dois dias em Coimbra, procurando também desfazer o mito de que este concelho se vê numas horas ou num dia, explicou uma das responsáveis, Paula Vale Marques.

No sábado, é apresentado na Casa da Esquina o mapa bilingue (português e inglês), bem como postais de espaços da cidade ilustrados por Ana Fróis, como a estufa do Jardim Botânico, "casinhas da baixa", a fachada do Chimico e o Portugal dos Pequenitos, disse à agência Lusa Paula Vale Marques, referindo que o projeto contou com uma campanha de recolha pública de fundos, na qual angariaram mais mil euros.